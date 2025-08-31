31 августа 2025

Над Кольцово густой туман, не могут сесть самолеты

Из-за тумана на запасной аэродром ушли два рейса (архивное фото)
Из-за тумана на запасной аэродром ушли два рейса (архивное фото) Фото:

В аэропорту Кольцово из-за густого тумана на взлетной полосе не смогли сесть два самолета. Их пришлось отправить на запасной аэродром. Из-за погоды может измениться расписание, рассказали в telegram-канале авиагавани.

«Из-за сильного тумана на аэродроме экипажами самолетов из Абакана и Калининграда было принято решение уйти на запасной. Аэропорт продолжает работу, однако текущие метеоусловия могут оказывать влияние на расписание», — написали представители Кольцово.

Ранним утром 1 сентября в Екатеринбург пришел плотный туман. Он появился из-за сильного понижения температуры и смешивания теплого и холодного воздухов.

