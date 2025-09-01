Глава РФПИ: дух ШОС контрастирует с «раздробленным западным миром»

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине подчеркивает высокий уровень международного взаимодействия и опровергает утверждения об «изоляции» России. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Мы видим, насколько Россия не изолирована, насколько позитивные и продуктивные дискуссии проходят. <...> Экономическое и инвестиционное сотрудничество будет не только продолжаться, но и резко усилится после встреч сегодня и завтра», — отметил Дмитриев в интервью «Известиям». Он подчеркнул, что формат ШОС демонстрирует настоящий дух кооперации: «Весь мир видит этот дух кооперации».
По словам Дмитриева, к партнерству активно подключаются Китай, Индия и другие страны, что свидетельствует о растущем влиянии ШОС. Он отметил, что организация контрастирует с «раздробленным западным миром», предлагая модель равноправного и созидательного сотрудничества.
Саммит проходит с 31 августа по 1 сентября 2025 года на площадке международного конгрессно-выставочного центра «Мэйцзян». Основные встречи лидеров стран-участников запланированы на 1 сентября. В ходе саммита планируется рассмотреть текущее состояние сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества, а также обсудить возможности дальнейшего партнерства и уделить внимание актуальным международным и региональным вызовам. С места событий ведут репортажи корреспонденты кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.