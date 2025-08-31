Космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков поздравил школьников с Днем знаний. Вместе с ним с борта МКС к ученикам обратились его коллеги, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов, видео от Роскосмоса опубликовал telegram-канал «Стройкомплекс Югры».
«С борта международной космической станции вас приветствует экипаж российского сегмента. Сегодня 1 сентября. Для миллионов ребят в России и других странах это особенный день. День знаний. Мы от всей души поздравляем вас с началом нового учебного года. Школа — это первый шаг к большим открытиям. Когда-то мы тоже сидели за партами и мечтали о звездах и далеких планетах, и вот мы здесь, в космосе. Пусть новый учебный год будет для вас временем открытий, интересных задач, смелых идей и уверенных побед», — сказали космонавты.
В этом году 1 сентября за парты сядут более 238 тысяч школьников. 26 тысяч первоклассников и свыше 17 тысяч студентов пришли в учебные заведения. Ранее к юным югорчанам с поздравлением обратился губернатор региона Руслан Кухарук.
