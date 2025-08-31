Кухарук обратился к школьникам и педагогам в День знаний

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук 1 сентября поздравил школьников, студентов, родителей и педагогов с Днем знаний. Видео с главой региона опубликовал telegram-канал «Югра Z официально».
«Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года. 1 сентября это всегда особой день, полный волнения и надежд. Отдельно приветствую наших дорогих первоклассников. Сегодня для 26 тысяч юных ребят прозвенит первый звонок и начнется важный этап жизни полный новых знаний и побед. Пусть этот учебный год станет уверенным шагом к новым вершинам. Школьникам и студентам — упорства в учебе и веры в себя. Учителям и преподавателям — мудрости, терпения и новых профессиональных успехов. Родителям — гордости за своих детей», — сказал Кухарук.
Губернатор также отметил, что сегодня в школах региона учатся более 238 тысяч школьников. В вузы и колледжи в этом году пришли свыше 17 тысяч первокурсников. Также в Югре к началу нового учебного года построены три образовательных учреждения — в Урае, Березовском и Сургутском районах, а в четырех муниципалитетах в школах был проведен капитальный ремонт.
