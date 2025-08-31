31 августа 2025

Включился учебный режим: как свердловчане отмечают 1 сентября. Фоторепортаж

В Свердловской области отмечают День знаний
Сегодня дети несут учителям цветы
Сегодня дети несут учителям цветы

Свердловская область отмечает День знаний — один из самых значимых праздников для школьников, студентов и педагогов. В этом году в регионе за парты сядут 564 тысячи школьников, а 127 тысяч студентов среднего профессионального образования начнут новый этап своего обучения. Как город гуляет 1 сентября — в фоторепортаже URA.RU. 

С самого утра во всех школах проходят торжественные линейки. Для первоклассников этот день особенно волнительный: для них звучит первый звонок, они знакомятся с учителями и одноклассниками. В старших классах День знаний — это возможность встретиться с друзьями после летних каникул, обсудить планы на учебный год и получить напутствия от педагогов.

В университетах и колледжах также проходят праздничные мероприятия. Для студентов-первокурсников организуют ознакомительные экскурсии, встречи с преподавателями и старшекурсниками.

В прошлом году в Свердловской области также не вводились ограничения на участие родителей и учащихся в торжественных мероприятиях 1 сентября, а школы самостоятельно решали, кого приглашать на линейки. В этом году традиционно после торжественной части школьников ждут классные часы и «разговоры о важном», а безопасность обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии. Кроме того, к началу учебного года в регионе открылись три новые школы и шесть учреждений после капитального ремонта.

