В Перми появится новая дорога к биатлонному комплексу

В Перми построят подъезд к лыжно-биатлонному комплексу «Пермские медведи». Работы оценили почти в 460 млн рублей.
«Выполнение проектно-изыскательских работ и строительство подъездной дороги до лыжно-биатлонного комплекса по улице Спортивной, 22 („Пермские медведи“). Начальная максимальная цена контракта — 458,7 млн рублей. Средства выделяются из бюджетов Перми и Пермского края. Заказчиком выступает МКУ „Пермблагоустройство“», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
Дорога будет двухполосной, шириной 11 метров. Начало работ запланировано на 1 октября 2025 года. Подрядчик должен завершить проектные изыскания и подготовить всю документацию до 1 июля 2026 года. Само строительство планируется закончить к 10 декабря того же года.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти планируют провести реконструкцию комплекса «Пермские медведи». Проект предусматривает обустройство лыжероллерных трасс, трибун на тысячу мест, судейского павильона и стрельбища.
