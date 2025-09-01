Путин: побит исторический рекорд по российским туристам в Турции. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин подчеркнул, что высокий интерес российских туристов обусловлен усилиями турецких властей
Путин подчеркнул, что высокий интерес российских туристов обусловлен усилиями турецких властей Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

В 2024 году российские туристы вновь заняли первое место среди иностранных гостей в Турции, установив новый исторический рекорд по числу посещений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках визита в Китай.

«В 2024 году российские туристы вновь заняли первое место среди иностранных отдыхающих. В Турции, мне кажется, установлен новый исторический рекорд», — сказал Владимир Путин на встрече. Заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в 2024 году Турцию посетили свыше 6,7 миллионов граждан России. Это на 6,3% больше, чем в 2023 году.

Президент России подчеркнул, что столь высокий интерес российских туристов к Турции во многом обусловлен усилиями турецких властей по созданию комфортных и безопасных условий для отдыха. Путин отметил, что российские граждане чувствуют себя в Турции «как дома», благодаря чему страна остается одним из самых популярных зарубежных направлений для россиян.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2024 году российские туристы вновь заняли первое место среди иностранных гостей в Турции, установив новый исторический рекорд по числу посещений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках визита в Китай. «В 2024 году российские туристы вновь заняли первое место среди иностранных отдыхающих. В Турции, мне кажется, установлен новый исторический рекорд», — сказал Владимир Путин на встрече. Заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в 2024 году Турцию посетили свыше 6,7 миллионов граждан России. Это на 6,3% больше, чем в 2023 году. Президент России подчеркнул, что столь высокий интерес российских туристов к Турции во многом обусловлен усилиями турецких властей по созданию комфортных и безопасных условий для отдыха. Путин отметил, что российские граждане чувствуют себя в Турции «как дома», благодаря чему страна остается одним из самых популярных зарубежных направлений для россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...