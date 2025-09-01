В 2024 году российские туристы вновь заняли первое место среди иностранных гостей в Турции, установив новый исторический рекорд по числу посещений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках визита в Китай.
«В 2024 году российские туристы вновь заняли первое место среди иностранных отдыхающих. В Турции, мне кажется, установлен новый исторический рекорд», — сказал Владимир Путин на встрече. Заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в 2024 году Турцию посетили свыше 6,7 миллионов граждан России. Это на 6,3% больше, чем в 2023 году.
Президент России подчеркнул, что столь высокий интерес российских туристов к Турции во многом обусловлен усилиями турецких властей по созданию комфортных и безопасных условий для отдыха. Путин отметил, что российские граждане чувствуют себя в Турции «как дома», благодаря чему страна остается одним из самых популярных зарубежных направлений для россиян.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.