С днем знаний мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил учеников школы №72 на улице Калинина (Уралмаш), которая последние три года была на ремонте. Начальные классы были переведены в учебное заведение №80, а остальные в №22. Орлов проверил итоги работ, на которые из бюджета города были выделены 260 миллионов рублей.
«Школа получилась самая современная. С современными лабораториями, библиотечным центром, который интегрирован в единую библиотечную сеть, — раньше такой возможности не было. Появилась современная столовая с пищеблоком, который соответствует всем нормам санпина. Спортивный зал, лаборатории по химии, по физике, по биологии, слесарные, столярные мастерские. Есть все возможности для того, чтобы дети получали качественное образование», — поделился Орлов впечатлениями с журналистами.
Для создания спортивной площадки для футбола, баскетбола и занятий легкой атлетикой были вырублены около школы деревья и кустарники. Само же здание по площади не изменилось (хоть и добавилось три класса). В школе сохранили музей Героя Советского Союза, Николая Кузнецова (в 30-тые года XX века он работал в конструкторском отделе Уралмашзавода), у входа — бюст разведчика, цветы к нему возложили в ходе линейки.
В четырехэтажном здании заменили перекрытия, укрепили стены, поставили новые двери, окна, вентиляцию, пандусы и туалеты для маломобильных детей (три ученика). Организовали для ребят зоны для питья — установили семь фонтанчиков, а в классах — современные доски с интерактивной панелью, на которых можно писать и рисовать специальными ручками.
Далее школа намерена получить лицензию на профобучение, чтобы открыть три направления — землевладение, топография и геологоразведка. Вести профориентационные предметы будут педагоги из УГГУ. «Мы планируем заключить (с горным университетом) договор и начать тесно сотрудничать. Еще плюс с аграрным университетом», — добавил директор школы №72 Сергей Кумсков.
Всего в этом году учебное заведение приняло 48 первоклассников. Это два класса по 24 человека. И в целом 540 учеников при проектной мощности 520.
В Екатеринбурге в этом году в первый класс отправились 21 тысяча первоклассников (в прошлом 22 тысячи, что стало рекордом). В целом школы города приняли 210 тысяч учеников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!