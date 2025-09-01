Путин поддержал инициативы Си Цзиньпиня по глобальному управлению

Президент России Владимир Путин поддержал предложения председателя КНР Си Цзиньпиня по формированию новой системы глобального управления. Об этом глава государства заявил в заседания формата ШОС+. Путин подчеркнул, что российская сторона внимательно ознакомилась с инициативами китайских партнеров и готова приступить к их детальному обсуждению.
«Мы внимательным образом выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпинем по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления... Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпиня и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений...» — отметил президент России. Трансляция заседания шла на телеканале "Россия 24". По словам Путин, ситуация приобретает особую значимость на фоне того, что ряд государств продолжает придерживаться политики навязывания своих решений на мировой арене.
Ранее в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что совокупный ВВП государств-членов ШОС достиг почти трех триллионов долларов, что свидетельствует об увеличении экономического веса организации на мировой арене. По словам китайского главы, КНР последовательно выступает против проявлений гегемонии и создания блоковых противостояний, а также поддерживает формирование свободной торговли и нацелен на содействие устойчивому развитию ШОС.
На месте событий присутствуют журналисты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Все последние сведения о саммите ШОС доступны в специальном информационном сюжете агентства.
