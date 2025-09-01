Челябинскому священнику, зарезавшему собутыльника, запросили 13 лет колонии

Настоятелю храма Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Губернском (Челябинская область) Игорю Ефремову, обвиняемому в убийстве собутыльника, запросили 13 лет колонии. На следующем заседании суд вынесет ему приговор.
«13 лет колонии строгого режима. Именно такое наказание следствие запросило для батюшки Игоря Ефремова, которого обвиняют в убийстве», — сообщает «31 канал».
При этом священник свою вину отрицает. Защита заявляет, что он отбивался от пьяного собутыльника.
Инцидент с убийством произошел в октябре 2024 года. Всю ночь мужчины употребляли алкоголь, а под утро священник нанес приятелю не менее 15 ударов ножом. Приехавшим следователям он сказал, что гость домогался его. После Ефремов несколько раз менял свои показания.
