Челябинскому священнику, зарезавшему собутыльника, запросили 13 лет колонии

Прокурор запросил для Игоря Евремова реальный срок
Прокурор запросил для Игоря Евремова реальный срок

Настоятелю храма Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Губернском (Челябинская область) Игорю Ефремову, обвиняемому в убийстве собутыльника, запросили 13 лет колонии. На следующем заседании суд вынесет ему приговор.

«13 лет колонии строгого режима. Именно такое наказание следствие запросило для батюшки Игоря Ефремова, которого обвиняют в убийстве», — сообщает «31 канал».

При этом священник свою вину отрицает. Защита заявляет, что он отбивался от пьяного собутыльника.

Инцидент с убийством произошел в октябре 2024 года. Всю ночь мужчины употребляли алкоголь, а под утро священник нанес приятелю не менее 15 ударов ножом. Приехавшим следователям он сказал, что гость домогался его. После Ефремов несколько раз менял свои показания.

