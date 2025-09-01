Зарубин рассказал о китайских номерах Путина

Зарубин: цифры на авто Путина в Китае означают удачу
Обсуждение номеров стало одним из заметных элементов визита российского президента в КНР
Обсуждение номеров стало одним из заметных элементов визита российского президента в КНР
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Цифры на китайских номерных знаках автомобиля Владимира Путина во время его визита в КНР привлекли внимание общественности. Журналист Павел Зарубин пояснил, что две восьмерки на номере ассоциируются с удачей и финансовым успехом в китайской культуре.

«Восьмерка в Китае — особенно счастливое число, она символизирует процветание и богатство. На номерах автомобиля российского президента восьмерок две», — отметил Зарубин в своем telegram-канале. 

Обсуждение номеров стало одним из заметных элементов визита российского президента в КНР. Китайская сторона уделяет особое внимание символике при организации мероприятий высокого уровня.

Президент России Владимир Путин принял участие в работе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящего в городе Тяньцзинь (Китай). Российский лидер прибыл в центральный павильон международного конгрессно-выставочного комплекса «Мэйцзян», где состоялась официальная церемония приема лидеров стран-участников ШОС. Путин уже провел беседы с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На месте событий работают корреспонденты кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.

