Путина в Китае встретили «Калинкой-малинкой». Видео

Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Китае
Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Китае
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президента России Владимира Путина на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае торжественно встретили традиционной русской песней «Калинка-малинка». Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин. Встреча российского лидера состоялась в городе Тяньцзине.

«Послушайте, какой мелодией Китай встречает Владимира Путина. Особая атмосфера с первых же минут. Вот Владимир Путин обратил внимание на китайских музыкантов», — сказал Зарубин в видео, опубликованном в его официальном telegram-канале.

Глава РФ Владимир Путин уже приступил к участию в саммите ШОС. Президент прибыл в основной павильон международного конгрессно-выставочного центра «Мэйцзян», где для лидеров стран-членов ШОС был организован торжественный прием. У входа российского президента встретили председатель КНР Си Цзиньпин вместе с супругой Пэн Лиюань. Главы государств обменялись дружескими рукопожатиями.

