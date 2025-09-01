Жена ветерана СВО из Екатеринбурга, избитая на глазах у чиновников, пожаловалась на сильные боли

Молодая мама из Екатеринбурга страдает от головных болей после драки в очереди
Девушка подверглась нападению из-за места в очереди и получила сотрясение (архивное фото)
Девушка подверглась нападению из-за места в очереди и получила сотрясение (архивное фото) Фото:

Состояние молодой мамы из Екатеринбурга, на которую напали в управлении образования Железнодорожного района, не становится лучше. О беспрестанных головных болях после побоев она пожаловалась корреспонденту URA.RU. 

«Голова постоянно болит, а с маленьким ребенком еще тяжелее. Пока дело не завели. Сегодня была в полиции, сказали ждать 30 суток», — рассказала корреспонденту агентства Полина. Девушка отметила, что ее отец является подполковником, ветераном СВО, был заместителем командира полка, муж также ветеран боевых действий, на данный момент принимает участие в СВО.

На прошлой неделе Полина сообщила URA.RU, что на нее напала женщина в управлении образования из-за места в очереди на глазах у сотрудников и посетителей. В результате девушка получила сотрясение головного мозга, ушибы, гематомы и ссадины.

Как сообщили в УМВД России по Екатеринбургу, заявление принято в отделе полиции №11. Сотрудники службы участковых проводят проверку по факту происшествия в соответствии с законодательством. В данном случае, как отметили в пресс-службе, усматриваются побои, за что предусмотрена административная статья. Уголовная ответственность предусмотрена за более серьезный вред здоровью.

