В Екатеринбурге мамочки подрались на глазах у чиновников. Фото

Женщина напала на молодую маму в управлении образования Екатеринбурга
В Екатеринбурге девушки подрались в управлении образования Железнодорожного района. Как URA.RU сообщила очевидица происшествия, неадекватная женщина набросилась на ее подругу Полину со спины из-за места в очереди.

Подруги пришли вместе в управление образования по адресу Челюскинцев 92, чтобы перевести ребенка Полины в другой детский сад. Отстояв в очереди более двух часов, молодая мама получила в кабинете бланк заявления, который нужно было заполнить в коридоре и отдать уже без очереди. Когда Полина пошла к кабинету с заявлением, объяснив, что только отдаст бумагу, женщине в очереди это не понравилось.

«Сначала началось словесное разбирательство, женщина переходила на личности и оскорбления. А когда Полина начала заходить в кабинет, чтобы отдать бумажку, женщина набросилась на нее сзади, вцепилась в голову и повалила на пол. Когда я увидела это, то побежала к ним. Забегаю и вижу, как эта женщина сверху над Полиной бьет ее об пол, не отпускает, Полина кричала, звала на помощь. Я еле как эту неадекватную оттащила от нее. Сотрудники и посетители в это время просто сидели молча и наблюдали за происходящим», — поделилась с корреспондентом агентства подруга Полины.

В итоге девушки вызвали полицию, написали на нападавшую заявление, а после съездили в травмпункт. Там Полине поставили заключение — сотрясение головного мозга, ушибы, гематомы и ссадины. Как рассказала URA.RU сама Полина, сейчас она находится дома, соблюдает рекомендации из заключения, но все еще чувствует себя плохо и страдает от головной боли.

Как сообщили в УМВД России по Екатеринбургу, заявление принято в отделе полиции №11. Сотрудники службы участковых проводят проверку по факту происшествия. В мэрии Екатеринбурга от комментариев воздержались. В управлении образования Железнодорожного района на звонки не отвечают.

