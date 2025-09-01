Телевидение КНДР показало фильм о подвигах своих солдат в Курской области

Центральное телевидение КНДР показало новый документальный фильм о подвигах солдат и офицеров Корейской народной армии (КНА) в ходе освобождения Курской области. Об этом сообщило одно из южнокорейских агентств. Впервые были продемонстрированы подробности участия северокорейских военных в боевых действиях на территории России, включая уникальные кадры с линии фронта и описание личных историй погибших героев.
Как поясняет Yonhap, фильм акцентирует внимание на самоотверженности бойцов, среди которых — 20-летний Юн Чжон Хек и 19-летний У Ви Хек, погибшие в окружении, но не сдавшиеся противнику. В сюжете также рассказывается о 22-летнем Ли Гван Ыне, который, несмотря на ранение, не позволил товарищам погибнуть напрасно, и о 31-летнем Хам Чжон Хене, сумевшем предотвратить атаку вражеского дрона и спасти жизни сослуживцев.
В картине также показаны письма лидера КНДР Ким Чен Ына, адресованные военным, участвовавшим в операции. По данным Yonhap, окончательное решение о переброске северокорейских войск в Курскую область Ким Чен Ын принял 28 августа 2024 года, что подтверждается отдельным музыкальным видео с песней «Помни», ранее транслировавшимся на северокорейском телевидении.
Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал мужество и профессионализм бойцов КНА в освобождении Курской области от формирований ВСУ. В апреле 2025 года Ким Чен Ын объявил о планах установить в Пхеньяне памятник солдатам, участвовавшим в операции. Летом 2024 года Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, включающий положения о взаимной военной поддержке в случае агрессии.
