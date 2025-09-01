Телевидение КНДР показало фильм о подвигах своих солдат в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Телеканал в КНДР показал фильм о подвигах бойцов КНА в Курской области
Телеканал в КНДР показал фильм о подвигах бойцов КНА в Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Центральное телевидение КНДР показало новый документальный фильм о подвигах солдат и офицеров Корейской народной армии (КНА) в ходе освобождения Курской области. Об этом сообщило одно из южнокорейских агентств. Впервые были продемонстрированы подробности участия северокорейских военных в боевых действиях на территории России, включая уникальные кадры с линии фронта и описание личных историй погибших героев.

Как поясняет Yonhap, фильм акцентирует внимание на самоотверженности бойцов, среди которых — 20-летний Юн Чжон Хек и 19-летний У Ви Хек, погибшие в окружении, но не сдавшиеся противнику. В сюжете также рассказывается о 22-летнем Ли Гван Ыне, который, несмотря на ранение, не позволил товарищам погибнуть напрасно, и о 31-летнем Хам Чжон Хене, сумевшем предотвратить атаку вражеского дрона и спасти жизни сослуживцев.

В картине также показаны письма лидера КНДР Ким Чен Ына, адресованные военным, участвовавшим в операции. По данным Yonhap, окончательное решение о переброске северокорейских войск в Курскую область Ким Чен Ын принял 28 августа 2024 года, что подтверждается отдельным музыкальным видео с песней «Помни», ранее транслировавшимся на северокорейском телевидении.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал мужество и профессионализм бойцов КНА в освобождении Курской области от формирований ВСУ. В апреле 2025 года Ким Чен Ын объявил о планах установить в Пхеньяне памятник солдатам, участвовавшим в операции. Летом 2024 года Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, включающий положения о взаимной военной поддержке в случае агрессии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральное телевидение КНДР показало новый документальный фильм о подвигах солдат и офицеров Корейской народной армии (КНА) в ходе освобождения Курской области. Об этом сообщило одно из южнокорейских агентств. Впервые были продемонстрированы подробности участия северокорейских военных в боевых действиях на территории России, включая уникальные кадры с линии фронта и описание личных историй погибших героев. Как поясняет Yonhap, фильм акцентирует внимание на самоотверженности бойцов, среди которых — 20-летний Юн Чжон Хек и 19-летний У Ви Хек, погибшие в окружении, но не сдавшиеся противнику. В сюжете также рассказывается о 22-летнем Ли Гван Ыне, который, несмотря на ранение, не позволил товарищам погибнуть напрасно, и о 31-летнем Хам Чжон Хене, сумевшем предотвратить атаку вражеского дрона и спасти жизни сослуживцев. В картине также показаны письма лидера КНДР Ким Чен Ына, адресованные военным, участвовавшим в операции. По данным Yonhap, окончательное решение о переброске северокорейских войск в Курскую область Ким Чен Ын принял 28 августа 2024 года, что подтверждается отдельным музыкальным видео с песней «Помни», ранее транслировавшимся на северокорейском телевидении. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал мужество и профессионализм бойцов КНА в освобождении Курской области от формирований ВСУ. В апреле 2025 года Ким Чен Ын объявил о планах установить в Пхеньяне памятник солдатам, участвовавшим в операции. Летом 2024 года Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, включающий положения о взаимной военной поддержке в случае агрессии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...