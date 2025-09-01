После снятия с выборов спикера Чебаркуля его округ останется без депутата

После снятия с выборов спикера горсобрания Чебаркуля Николая Баландина на его избирательном округе № 19 не осталось кандидатов. Информация об этом содержится на сайте облизбиркома.
«Кандидаты по избирательному округу № 19. Баландин Николай Сергеевич (ЕР) — выбывший после регистрации кандидат. Исаева Наталья Анатольевна (самовыдвижение) — утратившая статус выдвинутого кандидата. Карпов Глеб Владиславович („Новые люди“) — утративший статус выдвинутого кандидата», — сообщается на сайте избиркома. Других кандидатов по избирательному округу № 19 не выдвигалось.
Глеб Карпов выдвигался кандидатом в депутаты в 16 муниципальных образованиях региона. Только в нескольких он сумел сдать необходимые документы и зарегистрироваться. В числе прочих он является зарегистрированным кандидатом в депутаты Чебаркульского муниципального округа по избирательному округу № 9. О мотивах снятия с выборов Натальи Исаевой неизвестно, в ее профиле в соцсетях информации ни о ее выдвижении, ни о выходе из предвыборной гонки не сообщается.
Баландин был исключен из рядов «Единой России» 26 августа. Именно эта партия выдвинула Баландина на выборы в новый созыв собрания депутатов. Кандидатуру Баландина отозвал с выборов Чебаркульский местный политсовет партии.
Поводом для исключения стала дискредитация партии (пункт 4.3.2 Устава ЕР). По мнению однопартийцев, Баландин вел на муниципальные выборы свой пул из двух десятков кандидатов-самовыдвиженцев.
Как сообщается на сайте чебаркульского избиркома, в состав округа № 19 входят улицы Елагина, Заболотского, Павлова и ряд других. Число избирателей — 1159 (+ военнослужащие).
В виду отсутствия кандидатов депутат по округу № 19 на выборах 12 — 14 сентября избран не будет. По данным URA.RU, в следующем году на избирательном округе № 19 будут организованы дополнительные выборы депутата.
