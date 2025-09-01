В ХМАО рухнули цены на самую полезную ягоду в мире

В Югре упали цены на клюкву — ягоду продают почти в два раза дешевле, чем в прошлые годы. Стоимость снизилась до 170–200 рублей за литр в зависимости от качества.
Еще пару недель назад литр прошлогодней замороженной клюквы стоил около 200 рублей. Сейчас за эти деньги можно купить уже свежую.
«Продаю свежую клюкву, цена при покупке от 20 литров — 180 рублей», — предлагает продавец из Сургута на сайте бесплатных объявлений. В Нягани, Ханты-Мансийске и Нижневартовске приобрести ягоду можно от 200 рублей за литр. Если она не перебрана — с листьями и другим лесным «мусором», ценник снижается до 170 рублей.
Сборщики объясняют падение цены хорошим урожаем. «2023 год, к примеру, был неурожайным, тогда клюкву, собранную в ХМАО, продавали даже оптом по 350–400 рублей за литр», — рассказал владелец компании по продаже дикоросов Линар из Нижневартовска.
Закупочная цена для сборщиков остается низкой. В Нижневартовске предлагают 110–160 рублей за килограмм сырой клюквы. Примерно в этом же диапазоне готовы платить в Лангепасе, где приемщики самостоятельно приезжают за товаром и рассчитываются наличными.
