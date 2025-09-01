«Звезда»: российские дроноводы рассказали как пленили украинскую военную

Российские операторы дронов довели плененную военнослужащую ВСУ до пехотинцев
Российские операторы дронов пленили военнослужащую ВСУ. Они сопровождали ее до пехоты. Об этом заявил военнослужащий.

«Мы летали и заметили — женщина из ВСУ. Подлетели ниже и начали ее сопровождать. Она помахала, поняла, что мы ее видим, мы продолжили ее вести», — поделился военнослужащий. Его слова приводит телеканал «Звезда». Указано, что ее перехватила пехота, довела до определенной точки, а далее отправили женщину в тыл.

Ранее сообщалось о том, что за август в плен сдались восемь украинских военнослужащих на территории Курской области. В действиях задержанных обнаружены признаки преступлений против мирного населения, сообщил источник в правоохранительных органах.

