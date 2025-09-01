«Звезда»: российские дроноводы рассказали как пленили украинскую военную

Российские операторы дронов пленили военнослужащую ВСУ. Они сопровождали ее до пехоты. Об этом заявил военнослужащий.
«Мы летали и заметили — женщина из ВСУ. Подлетели ниже и начали ее сопровождать. Она помахала, поняла, что мы ее видим, мы продолжили ее вести», — поделился военнослужащий. Его слова приводит телеканал «Звезда». Указано, что ее перехватила пехота, довела до определенной точки, а далее отправили женщину в тыл.
Ранее сообщалось о том, что за август в плен сдались восемь украинских военнослужащих на территории Курской области. В действиях задержанных обнаружены признаки преступлений против мирного населения, сообщил источник в правоохранительных органах.
