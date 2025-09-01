Песков рассказал, с кем Путин встретился «на полях» ШОС

Президент России Владимир Путин провел серию встреч с мировыми лидерами на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящего в Китае. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в ходе саммита президент провел двусторонние переговоры с лидерами шести государств, в том числе — с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
«Сегодня было много двустороннего общения. Вы были свидетелями двусторонних переговоров в резиденции президента в гостинице, где он остановился. Это контакты и с президентом Турции, с премьер-министром Индии», — отметил представитель Кремля в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста.
По словам Пескова, Турция и Индия имеют для РФ значительное значение, особенно если рассматривать ситуацию вокруг Индии. Эта страна подвергается попыткам санкционного давления со стороны ряда участников мирового рынка за осуществление закупок российской нефти. В связи с этим поддержание сотрудничества как с Индией, так и с Турцией приобретает для России особую важность.
Пресс-секретарь президента добавил, что Россия и ее партнеры по ШОС объединены многопрофильными отношениями в различных сферах. На переговорах обсуждались крупнейшие проекты, затрагивающие не только двусторонние связи, но и целый регион. Кроме того, на полях саммита Путин провел краткие беседы с президентами Вьетнама, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Для обсуждения с последним лидером намечена отдельная встреча в Пекине.
Ранее номерные знаки автомобиля, на котором российский президент Владимир Путин передвигался во время визита в Китай, вызвали значительный интерес среди общественности. Как пояснил журналист Павел Зарубин, присутствие двух восьмерок на номере воспринимается в китайской культуре как символ удачи и материального благополучия. Вопрос о символике номерных знаков стал одной из обсуждаемых тем визита российского лидера в КНР.
На саммите ШОС присутствуют журналисты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Оперативная информация публикуется в специальном новостном сюжете агентства.
