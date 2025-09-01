Песков объяснил часовой разговор Путина и Моди в автомобиле Aurus

Песков: Путин и Моди говорили в автомобиле из-за нехватки времени
Встреча российского и индийского лидеров была насыщенной
Встреча российского и индийского лидеров была насыщенной
В момент важных и насыщенных обсуждений у лидеров просто не остается времени на переходы и переезды между локациями. Так прокомментировал разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лидеры двух государств провели продолжительный разговор прямо в представительском автомобиле Aurus, еще до официального начала переговоров. «Когда идет важное обсуждение, просто нет времени отрываться на переходы, переезды и так далее. Им там комфортно, и поэтому они продолжали общение», — сказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Песков с улыбкой добавил, что свою роль сыграли и «родные стены» отечественного автомобиля Aurus. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что встреча российского и индийского лидеров была действительно насыщенной. Обсуждался широкий спектр тем.

Ранее Владимир Путин и Нарендра Моди провели беседу в российском автомобиле «Аурус». Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева. Нарендра Моди прибыл с официальным визитом в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

