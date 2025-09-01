Стало известно, как Путин будет добираться до Пекина

Президент РФ Владимир Путин будет добираться до Пекина на автомобиле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Путин поедет на машине», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, каким образом будут добираться китайский и российский лидеры. Про то как будет добираться Си он не рассказал.
Путин прибыл в Китай для участия в саммите ШОС в Тяньцзине, на котором тот встретился с лидерами иностранных государств. На месте проведения мероприятия находятся корреспонденты кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Помимо саммита, президент посетит парад в Пекине, приуроченный к 80-летию победы во Второй мировой войне.
