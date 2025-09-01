Путин назначил нового замглавы МЧС России

Кострубицкий освобожден от прежней должности
Кострубицкий освобожден от прежней должности

Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Алексея Кострубицкого, ранее возглавлявшего МЧС ДНР, новым заместителем главы МЧС России. Соответствующий указ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, Кострубицкий освобожден от прежней должности и теперь займет пост заместителя Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Указ вступает в силу с момента его подписания.

Алексей Кострубицкий — генерал-лейтенант внутренней службы, имеющий значительный опыт работы в системе МЧС. До назначения в федеральное министерство он занимал пост руководителя МЧС в ДНР, где отвечал за организацию гражданской обороны, реагирование на чрезвычайные ситуации и ликвидацию последствий стихийных бедствий в условиях военного конфликта.

