Штаты «получили пощечину» от Индии после обвинений из-за нефти РФ: как торгуют сырьем страны

Индия всегда соблюдала все международные требования во время торговли. В связи с этим называть страну «прачечной» для российской нефти некорректно. Об этом заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури.
Ранее советник президента США Питер Наварро обвинил Индию в том, что та торгует нефтью с Москвой, разжигая ненависть. Со стороны Индии неоднократно поступали ответы, в которых указаны причины торговли нефтью с Россией. Подробности торговли Индии с Россией, а также обвинения со стороны США — в материале URA.RU.
Наварро обвинил Индию
Питер Наварро обвинил Индию в разжигании агрессии между РФ и Украиной. Все это из-за торговли нефтью с Москвой. Также он отметил высокие тарифы.
«Индия — махараджа тарифов. У них самые высокие тарифы в мире. Они экспортируют нам кучу товаров. Итак, кто пострадает? Рабочие в Америке, налогоплательщики, украинцы», — заявил Наварро. Тогда же он назвал Индию «прачечной» для российской нефти.
Индия не является «прачечной» для российской нефти
Тем временем министр нефти Индии Хардип Сингх Пури ответил Наварро, что Индия соблюдает все международные требования и ограничения. И то, что страна превратилась в «прачечную» для нефти из России, далеко от правды.
«Некоторые критики утверждают, что Индия превратилась в „прачечную“ для российской нефти. Это далеко от истины», — заявил Пури в статье для издания The Hindu. По словам министра, Индия десятилетиями занимает четвертое место по экспорту нефтепродуктов, а это было еще задолго до конфликта на Украине. Также он отметил тот факт, что европейские страны покупают у Индии нефтепродукты, в том числе и топливо, которое сделано из российской нефти.
Индия не нарушала правил по торговле нефтью
Также Пури заявил, что российская нефть никогда не подвергалась санкциям, как иранская или венесуэльская. По его словам, она находится под системой ограничения цен «Большой семерки» и ЕС и все раунды соглашений Индия соблюдала.
«Было проведено 18 раундов таких соглашений, и Индия соблюдала каждый из них. Каждая сделка осуществлялась с использованием законных перевозок и страхования, добросовестных трейдеров и проверенных каналов. Индия не нарушала правил», — отметил Пури.
Индия сэкономила как минимум 12,6 миллиарда долларов
Индия смогла сэкономить как минимум 12,6 миллиарда долларов на импорте российской нефти. Об этом писали индийские СМИ.
«Импорт российской нефти Индией, который, очевидно, стал основным камнем преткновения для администрации Дональда Трампа в ее отношениях с Нью-Дели, помог индийским нефтеперерабатывающим компаниям сэкономить по меньшей мере 12,6 миллиарда долларов чуть более чем за три года», — указано в материале газеты Indian Express. Указано, что экономия может быть гораздо больше.
Экспорт российской нефти может вырасти на 10 — 20%
Три источника агентства Reuters отмечали, что в сентябре индийские нефтеперерабатывающие предприятия повысят объем закупок российской нефти на 10–20%, что равно приросту приблизительно на 150–300 тысяч баррелей в сутки.
Также указано, что еще одной причиной увеличения экспорта нефти из России могут стать «плановые и внеплановые простои» заводов по нефтепереработке. Из-за этого была сокращена возможность по переработке сырой нефти в топливо.
Индия вынуждена закупать российскую нефть
Ранее, еще в августе, Индия объясняла причину закупки нефти из России. По словам официального представителя индийского МИД Рандхира Джайсвала, еще до начала конфликта традиционные поставки нефти были направлены в Европу. В связи с этим Индия вынуждена закупать нефть из РФ.
«Индия начала импортировать нефть из России, так как традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта», — заявил Джайсвал. Его заявление опубликовано на сайте МИД Индии. Он отметил, что на тот момент США были за такой подход для укрепления стабильности на мировом рынке энергоресурсов.
Сможет ли давление США испортить отношения РФ и Индии
Научный сотрудник Международного фонда Вивеканады Правеш Кумар Гупта заявил, что Индия ставит национальные интересы выше внешнего давления. Страна также старается поддерживать связи со всеми сторонами.
«Индия не рассматривает свои отношения с Россией и США как игру с нулевой суммой. Ее позиция неприсоединения позволяет ей поддерживать связи с обеими сторонами, обеспечивая баланс между экономическими интересами и интересами безопасности», — заявил Гупта, его слова передает Lenta.ru.
