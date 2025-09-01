В российских вузах впервые начали готовить социальных архитекторов

В России впервые начали готовить магистров - социальных архитекторов
В России с 1 сентября стартовало обучение социальных архитекторов — специалистов, которые будут заниматься проектированием и прогнозированием социальных процессов. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса «Социальные архитекторы». Магистерские программы по новой специальности открылись сразу в двух ведущих вузах страны: на факультете политологии МГУ и факультете социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ.

«1 сентября в России стартовало обучение социальных архитекторов. Программы магистратуры открылась на факультете политологии МГУ им. М.В. Ломоносова и факультете социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ», — написали на сайте конкурса. Дополнительные образовательные курсы появились также в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ).

По словам начальника управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александра Харичева, современные условия требуют специалистов, которые умеют сочетать знания с практикой и быстро реагировать на новые вызовы. «Социальная архитектура призвана готовить специалистов нового типа, способных заниматься социальным моделированием и прогнозированием...» — заявил Харичев.

В вузах отмечают, что открытие таких программ — не просто академическая новинка, а ответ на быстро меняющийся рынок труда. Как подчеркнул декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов, выпускники магистратуры станут востребованными специалистами, способными работать на стыке общества, власти и бизнеса, участвовать в создании общественно значимых проектов и выстраивать коммуникацию между разными социальными группами.

Директор «Аналитического центра ВЦИОМ», декан факультета социальных наук Финансового университета Валерий Федоров уточнил, что запуск магистратуры — пример быстрой реакции образования на запрос экономики. «Уверен, что со временем выпускники „Финашки“ займут достойное место в рядах российских и иностранных социальных архитекторов!» — отметил Федоров.

Учебные планы включают дисциплины по стратегическим направлениям российской политики, принципам формирования гражданской идентичности, национальной безопасности, моделированию социальных процессов и проектированию будущего страны. Студенты будут изучать методы информационно-аналитической поддержки деятельности государственных и общественных институтов, а также получат фундаментальные знания в области политологии, социологии и коммуникаций.

