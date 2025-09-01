Журналисты кремлевского пула отправились в Пекин на одном из быстрейших поездов. Видео

Поезд может передвигаться со скоростью 350 км/ч
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Журналисты кремлевского пула отправились в Пекин из города Тяньцзин на высокоскоростном инновационном поезде. В число журналистов вошла корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева.

«Чувствуется, как поезд набирает скорость. Достаточно тихо и комфортно», — заявил наш корреспондент. Сообщается, что билет стоил 30 долларов, а время в пути составило 37 минут.

В России аналогичных магистралей еще нет, но проводятся разработки в этом направлении. В начале августа на экспериментальном полигоне в Щербинке начались испытания для контактной сети для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург.

