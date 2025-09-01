01 сентября 2025

Ученые спрогнозировали страшный удар солнечной плазмы

ИКИ РАН: облако солнечной плазмы прошло по направлению к Земле
© Служба новостей «URA.RU»
Скорость солнечного вещества составляет 650 километров в секунду
Скорость солнечного вещества составляет 650 километров в секунду Фото:

Облако солнечной плазмы, выброшенное в результате недавней вспышки на Солнце, приближается к Земле. Аппараты зафиксировали прохождение фронтальных структур выброса в 23:35 по московскому времени 1 сентября 2025 года, что свидетельствует о скором воздействии на магнитное поле Земли.

«Облако солнечной плазмы только что прошло по направлению к Земле через спутники в 1,5 миллиона километров от планеты... Космические аппараты, расположенные в так называемой точке Лагранжа только что, в 23:35 по московскому времени зарегистрировали прохождение фронтальных структур солнечного выброса плазмы. Измеренная скорость солнечного вещества составляет 650 километров в секунду», — рассказали ученные в telegram-канале «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».

Скорость движения солнечной плазмы считается высоким и может привести к значительным геомагнитным возмущениям. Температура поднялась скачком с сотен тысяч до миллиона градусов. Подобные явления могут спровоцировать магнитные бури. Согласно расчетам специалистов, удар по планете ожидался примерно в 00:10 по московскому времени.

© Служба новостей «URA.RU»
