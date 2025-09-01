В лесах Челябинской области начался бум опят. Грибники в соцсетях сообщают о щедром урожае этих пластинчатых грибов.
«Рванула в лес, а там — опята! Хорошенькие, на дереве, под деревом, толстенькие, тоненькие, в общем только вернулась домой. Все собрала короче, а гуляла в Кыштымских лесах», — написала Юлия Янковская в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область».
Читатели URA.RU сообщили, что в Чебаркульском и Еткульском районах в лесах появились опята, что стало приятной новостью для местных грибников. Они отмечают, что в этом году сезон опят начался позже обычного, однако сейчас грибы молоденькие и крепкие, что свидетельствует о начале нового слоя.
«Ездила сегодня проверить свое место. Малыши и переростки есть уже. Это Аргаяш», — написала в группе грибников Валентина Башкатова.
Ранее жительница Челябинской области поехала в кыштымские леса в поисках опят. Однако вместо опят она сумела набрать мешок черных лисичек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!