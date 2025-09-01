01 сентября 2025

В Челябинской области нашествие осенних опят. Фото

Челябинцы хвастаются урожаем опят
Грибники сообщают о появлении опят в челябинских лесах
В лесах Челябинской области начался бум опят. Грибники в соцсетях сообщают о щедром урожае этих пластинчатых грибов. 

«Рванула в лес, а там — опята! Хорошенькие, на дереве, под деревом, толстенькие, тоненькие, в общем только вернулась домой. Все собрала короче, а гуляла в Кыштымских лесах», — написала Юлия Янковская в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область».

Читатели URA.RU сообщили, что в Чебаркульском и Еткульском районах в лесах появились опята, что стало приятной новостью для местных грибников. Они отмечают, что в этом году сезон опят начался позже обычного, однако сейчас грибы молоденькие и крепкие, что свидетельствует о начале нового слоя.

«Ездила сегодня проверить свое место. Малыши и переростки есть уже. Это Аргаяш», — написала в группе грибников Валентина Башкатова.

Ранее жительница Челябинской области поехала в кыштымские леса в поисках опят. Однако вместо опят она сумела набрать мешок черных лисичек.

