В Госдуме прокомментировали запрет рекламы в Instagram*

Депутат Немкин: блогеры не потеряют доходы из-за запрета на рекламу в Instagram*
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рекламные бюджеты перетекли из Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) в российские соцсети
Рекламные бюджеты перетекли из Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) в российские соцсети Фото:

Блогеры не столкнутся с серьезными финансовыми потерями из-за запрета на размещение рекламы в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ). Основные рекламные бюджеты уже переместились на отечественные площадки, такие как Telegram, «ВКонтакте» и «Дзен». Об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Основные рекламные бюджеты переместились в Telegram, „ВКонтакте“ и „Дзен“. Поэтому говорить о серьезных потерях для блогеров в корне неверно», — рассказал Немкин РИА Новости. 

Немкин добавил, что новые поправки к закону о рекламе, вступившие в силу с 1 сентября 2025 года, направлены не на ограничение блогеров, а на защиту информационного пространства и обеспечение безопасности пользователей. По его словам, развитие отечественных площадок создает условия для честной конкуренции и укрепляет цифровой суверенитет страны. В результате, считает депутат, выиграют все: блогеры получат новые каналы для заработка, рекламодатели — прозрачные механизмы продвижения, а пользователи — качественный контент в пределах российской юрисдикции.

Ранее суд в Москве признал запрещенной к распространению информацию о платной подписке в Instagram, поскольку это может способствовать финансированию Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская. Также в стране действует закон о штрафах за умышленный поиск и просмотр экстремистских материалов, а доступ к сервисам Meta* не влечет ответственности без умысла на просмотр такой информации.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Блогеры не столкнутся с серьезными финансовыми потерями из-за запрета на размещение рекламы в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ). Основные рекламные бюджеты уже переместились на отечественные площадки, такие как Telegram, «ВКонтакте» и «Дзен». Об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. «Основные рекламные бюджеты переместились в Telegram, „ВКонтакте“ и „Дзен“. Поэтому говорить о серьезных потерях для блогеров в корне неверно», — рассказал Немкин РИА Новости.  Немкин добавил, что новые поправки к закону о рекламе, вступившие в силу с 1 сентября 2025 года, направлены не на ограничение блогеров, а на защиту информационного пространства и обеспечение безопасности пользователей. По его словам, развитие отечественных площадок создает условия для честной конкуренции и укрепляет цифровой суверенитет страны. В результате, считает депутат, выиграют все: блогеры получат новые каналы для заработка, рекламодатели — прозрачные механизмы продвижения, а пользователи — качественный контент в пределах российской юрисдикции. Ранее суд в Москве признал запрещенной к распространению информацию о платной подписке в Instagram, поскольку это может способствовать финансированию Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская. Также в стране действует закон о штрафах за умышленный поиск и просмотр экстремистских материалов, а доступ к сервисам Meta* не влечет ответственности без умысла на просмотр такой информации. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...