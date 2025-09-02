В Госдуме прокомментировали запрет рекламы в Instagram*

Блогеры не столкнутся с серьезными финансовыми потерями из-за запрета на размещение рекламы в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ). Основные рекламные бюджеты уже переместились на отечественные площадки, такие как Telegram, «ВКонтакте» и «Дзен». Об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
«Основные рекламные бюджеты переместились в Telegram, „ВКонтакте“ и „Дзен“. Поэтому говорить о серьезных потерях для блогеров в корне неверно», — рассказал Немкин РИА Новости.
Немкин добавил, что новые поправки к закону о рекламе, вступившие в силу с 1 сентября 2025 года, направлены не на ограничение блогеров, а на защиту информационного пространства и обеспечение безопасности пользователей. По его словам, развитие отечественных площадок создает условия для честной конкуренции и укрепляет цифровой суверенитет страны. В результате, считает депутат, выиграют все: блогеры получат новые каналы для заработка, рекламодатели — прозрачные механизмы продвижения, а пользователи — качественный контент в пределах российской юрисдикции.
Ранее суд в Москве признал запрещенной к распространению информацию о платной подписке в Instagram, поскольку это может способствовать финансированию Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская. Также в стране действует закон о штрафах за умышленный поиск и просмотр экстремистских материалов, а доступ к сервисам Meta* не влечет ответственности без умысла на просмотр такой информации.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
