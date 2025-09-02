В Госдуме спрогнозировали скорое снижение ключевой ставки

Аксаков: ожидается снижение ключевой ставки до 17%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Госдуме ожидают, что Центробанк в сентябре снизит ключевую ставку до 17%
В Госдуме ожидают, что Центробанк в сентябре снизит ключевую ставку до 17% Фото:

Центробанк, вероятно, снизит ключевую ставку на ближайшем заседании до 17%. С таким мнением выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По словам Аксакова, регулятор будет действовать осторожно и не осмелится на снижение более чем на один процентный пункт.

«Не больше, чем на 100 базисных пунктов, я думаю... Я прогнозирую, что снижение будет более аккуратным. <...> Ключевая ставка должна снизиться до 17%», — подчеркнул Аксаков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов РИА Новости.

Депутат пояснил, что решение по ключевой ставке будет приниматься с учетом разнонаправленного движения цен на различные группы товаров. Он отметил, что инфляция в стране замедляется быстрыми темпами, поэтому ожидается дальнейшее снижение ставки. 

Банк России впервые за почти три года снизил ключевую ставку в июне — с 21% до 20% годовых. Это произошло после того, как ставка удерживалась на историческом максимуме с октября прошлого года. В июле совет директоров регулятора вновь пошел на смягчение денежно-кредитных условий, уменьшив ставку сразу на два процентных пункта — до 18% годовых. В ЦБ при этом подчеркнули, что дальнейшие решения будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

В сентябре вновь ожидается заседание Центробанка по ключевой ставке. Финансовые эксперты предполагают, что будут обсуждаться два сценария смягчения ставки — на 100 или на 200 базисных пунктов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центробанк, вероятно, снизит ключевую ставку на ближайшем заседании до 17%. С таким мнением выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По словам Аксакова, регулятор будет действовать осторожно и не осмелится на снижение более чем на один процентный пункт. «Не больше, чем на 100 базисных пунктов, я думаю... Я прогнозирую, что снижение будет более аккуратным. <...> Ключевая ставка должна снизиться до 17%», — подчеркнул Аксаков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов РИА Новости. Депутат пояснил, что решение по ключевой ставке будет приниматься с учетом разнонаправленного движения цен на различные группы товаров. Он отметил, что инфляция в стране замедляется быстрыми темпами, поэтому ожидается дальнейшее снижение ставки.  Банк России впервые за почти три года снизил ключевую ставку в июне — с 21% до 20% годовых. Это произошло после того, как ставка удерживалась на историческом максимуме с октября прошлого года. В июле совет директоров регулятора вновь пошел на смягчение денежно-кредитных условий, уменьшив ставку сразу на два процентных пункта — до 18% годовых. В ЦБ при этом подчеркнули, что дальнейшие решения будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. В сентябре вновь ожидается заседание Центробанка по ключевой ставке. Финансовые эксперты предполагают, что будут обсуждаться два сценария смягчения ставки — на 100 или на 200 базисных пунктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...