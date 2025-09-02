Роль Китая во Второй мировой войне: почему страна придает этому такое значение и проводит парады

На площади Тяньаньмэнь в центре Пекина 3 сентября пройдет парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны после капитуляции Японии. Проведение парада станет свидетельством стремительного прогресса Народно-освободительной армии страны (НОАК) в области современных вооружений, техники и технологий. В мероприятии примут участие подразделения с флагами различных родов войск, а также знаменем Народной вооруженной полиции Китая.
Как отмечает Financial Times, председатель КНР Си Цзиньпин намерен с помощью парада намерен усилить роль государства в окончании войны. Также он хочет укрепить претензии Китая на суверенитет над Тайванем. Почему республика придает такое значение 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны — в материале URA.RU.
Роль Китая в войне: история и последствия конфликта
Вторая мировая война для Китая началась не 1 сентября 1939 года, а 7 июля 1937 года с нападением милитаристской Японии на чанкайшистскую Китайскую Республику. Японо-китайская война 1937–1945 годов («Война сопротивления Японии»/»Восьмилетняя война сопротивления») с точки зрения КНР выступает неотъемлемой частью Второй мировой войны и в литературе никак не отделяется от театров военных действий в Европе или Тихоокеанском регионе.
Так, бои затронули свыше 80 государств и регионов. Перед лицом угрозы Китай, СССР и другие страны объединились в широкий антифашистский фронт и совместно противостояли общему противнику.
Первым государством, начавшим агрессию во Второй мировой войне, стала Япония, а Китай оказался первой страной, подвергшейся этому. Уже в 1931 году японская армия, организовав так называемый «инцидент 18 сентября», подорвала железную дорогу около китайского города Мукдена (сейчас — Шэньян) и начала наступление на позиции КНР, оккупировав северо-восточные районы. События того дня стали отправной точкой для начала захвата Маньчжурии, старта антияпонской войны и предпосылкой к развертыванию Второй мировой войны.
Таким образом, КНР стала первой страной, которая начала антифашистский конфликт. Борьба с фашизмом в стране продолжалась дольше, чем где-либо еще, — война сопротивления Японии представляет собой неотъемлемую часть Второй мировой войны, а ее ход повлиял на развитие событий на других театрах военных действий.
В 1937 году японская армия спровоцировала «инцидент 7 июля» на мосту Лугоуцяо (Марко Поло), подорвав сооружение. Позже произошел захват японцами Пекина и Тяньцзиня. Все это стало отправной точкой для развертывания антияпонской войны. В ходе борьбы Коммунистическая партия КНР, руководствуясь принципами национального единства и мобилизации всего народа, создала широкий единый фронт против агрессии Японии. На всех этапах войны — от стратегической обороны до контрнаступления — китайский народ проявил единство и самоотверженность как на передовой, так и в тылу противника. Благодаря героизму и мужеству нации была одержана историческая победа.
Антияпонская война с самого начала были призвана к спасению человечества. Уже в самом ее начале руководитель Компартии Китая Мао Цзэдун отметил, что «великая война сопротивления Японии — это дело не только Китая, оно касается Востока и всего мира». В ХХІ веке приходит глубокое осознание, что антияпонская война была не только борьбой за независимость и освобождение китайской нации, но и важной частью Второй мировой войны.
Потери в конфликте
В течение войны Китай потерял до 35 млн человек. Соотношение числа погибших среди комбатантов и мирных жителей следующее: 1 324 500 — комбатанты (в СССР — более 11 млн человек), 33 700 000 — мирные жители.
Общий экономический ущерб составил 600 млрд долларов. Страна сковала силы 94% сухопутных войск, 60% ВВС и значительные силы флота японских милитаристов. При этом КНР оказывала стратегическую поддержку союзным государствам, содействовала проведению ключевых операций на Европейском и Тихоокеанском направлениях, что сыграло важную роль в достижении общей победы во Второй мировой войне.
Сотрудничество армий СССР и КНР приблизило мир в конфликтах
Достижения китайского народа в конфликте сопровождались существенной поддержкой со стороны СССР. В частности, в 1938-1940 годы. Так, войска КНР не позволили японской армии нанести удар по советской территории с северного направления, нарушив военное сотрудничество между Германией, Италией и Японией. Благодаря этому, в ходе битвы за Москву, Сталинградской битвы и других командование войск СССР могло перебрасывать части с Дальнего Востока на западный фронт.
В наиболее критические периоды Великой Отечественной войны многие китайцы вступали в ряды Красной армии. Руководящие кадры Коммунистической партии КНР (КПК), обучавшиеся в Советском Союзе, проявили инициативу в оказании помощи ему. Старший сын Мао Цзэдуна и потомки других руководителей КПК и героев революции, находившиеся в то время в СССР, участвовали либо непосредственно в боях, либо снабжали фронт. После вступления советских бойцов в войну с Японией бойцы 88-ой бригады, состоящие из командиров учебного подразделения объединенных сил сопротивления Северо-Востока, помогали советским войскам при освобождении крупных населенных пунктов.
Это оказало существенное влияние на быстрый разгром Квантунской армии и освобождение всей Северо-Восточной части Китая. Позже, 1 октябре 1949 года, была провозглашена Китайская Народная Республика.
Экономическая составляющая победы
Кроме того, Советский Союз с 1938 по 1940 годы предоставил Китаю кредиты на 450 млн долларов. В свою очередь, КНР приобрела у второй стороны 997 самолетов, 82 танка, 1 000 артиллерийских орудий, свыше 5 000 пулеметов и более 1 000 автомобилей.
В Китае работали группы из 3 665 советских военных советников, которые занимались подготовкой кадров и разработкой оперативных планов. Более 2 000 советских летчиков-добровольцев непосредственно участвовали в боях против японских войск на различных участках фронта; многие из них погибли на территории Китая. В августе 1945 года армия СССР начала наступление в Северо-Восточной части КНР, ускорив поражение японского милитаризма.
Позиция Си Цзиньпиня по юбилейному параду
Председатель КНР намерен использовать предстоящее мероприятие для укрепления роли страны в завершении конфликта. Издание Financial Times писало, что он также рассматривает годовщину как возможность усилить притязания Пекина на суверенитет над Тайванем, а также как укрепление позиций государства среди развивающихся государств в качестве альтернативного США лидера.
Во время заседания группы безопасности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое прошло в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, Си Цзиньпин призвал участников блока к продвижению «правильного» взгляда на события Второй мировой войны и поддержке многосторонней торговой системы. По мнению аналитиков, опрошенных Financial Times, Пекин считает необходимым добиваться реализации своих амбиций по формированию многополярного мира.
«Это хороший глобальный контекст для Китая, чтобы воспользоваться этим моментом и сказать: эй, вы знаете, вот и мы, основоположники многосторонности, теперь мы развиваем многосторонность в новом инклюзивном направлении», — сказал в беседе с изданием эксперт по КНР и директор исследовательского проекта China Media Project Дэвид Бандурски.
Он полагает, что парад и инициатива Си Цзиньпина по пересмотру исторической трактовки конфликта адресованы, в первую очередь, внутренней аудитории и партнерам на глобальном юге, а не Штатам и их союзникам. Для Пекина ключевым шагом становится переосмысление общепринятого взгляда на вклад страны в победу во Второй мировой войне, а также стремление уменьшить значимость участия Вашингтона в этих событиях. В то же время, по словам директора по Китаю консалтинговой компании Eurasia Group Аманды Сяо, возможности КНР для укрепления своего имиджа на мировой арене ограничены.
Символизм и исторические корни парада Победы
На площади Тяньаньмэнь в ходе мероприятия будет продемонстрирован значительный прогресс НОАК в развитии современных вооружений, военной техники и инновационных технологий. В параде примут участие подразделения с флагами всех родов войск и Народной вооруженной полиции — это отразит новую организационную структуру вооруженных сил КНР, сформированную в результате масштабных оборонных реформ.
Впервые на параде представят современные стратегические системы вооружения наземного, морского и воздушного базирования — их появление станет свидетельством высокой боеспособности и мощи вооруженных сил КНР в вопросах защиты суверенитета, обеспечения безопасности страны и поддержания мира.
Парад сочетает традиции и современность
Мероприятие будет сочетать в себе исторические традиции и современные оборонные тенденции. Так, в торжестве примут участие воинские подразделения, чья история уходит корнями к силам, сыгравшим ключевую роль в Войне сопротивления китайского народа японским агрессорам.
Центральной частью шествия станет масштабный военный оркестр, разделенный на 14 групп, каждая из которых символизирует один год из 14-летнего периода Войны сопротивления. Откроет парад группа из 80 трубачей — элемент призван подчеркнуть юбилей победы в войне.
Символика исторического периода отразится и в оформлении самой площади, где проходит парад. Главная идея: «справедливость восторжествует, мир восторжествует, народ восторжествует». Также с помощью оформления власти страны напомнят общественности, что победа в войне стала триумфом добра над злом.
