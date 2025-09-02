Росгвардейцы задержали мигрантов напавших на сотрудника ГИБДД в Подмосковье

Сотрудники Росгвардии задержали двух подозреваемых в нападении на полицейского в городе Щелково Московской области. По информации пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области, задержанные — мужчины 28 и 29 лет, уроженцы ближнего зарубежья. После задержания их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
«Причиной происшествия стал конфликт между охранником торгового центра и группой мужчин. За развитием ситуации наблюдал сотрудник ГИБДД, находившийся в ТЦ вне службы. Полицейский представился, предъявил служебное удостоверение и потребовал прекратить противоправные действия, однако в ответ получил отказ в грубой форме и был атакован», — сообщили на сайте ведомства.
В результате нападения сотрудник Госавтоинспекции получил несколько ударов. Для самообороны он был вынужден применить травматическое оружие. После этого нападавшие покинули место происшествия, но были задержаны росгвардейцами по горячим следам. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
