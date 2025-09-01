01 сентября 2025

В популярном челябинском нацпарке надолго пропал мобильный интернет

В популярном челябинском нацпарке «Зигальга» пропал мобильный интернет
© Служба новостей «URA.RU»
В национальном парке «Зигальга» в поселке Кордонный Челябинской области пропал мобильный интернет. Подобная ситуация может затянуться надолго, сообщила пресс-служба нацпарка.

«Мобильного интернета в поселке Кордонный, где расположен визит центр „Зигальги“ сейчас нет. И, судя по всему, это может затянуться надолго», — сообщила пресс-служба нацпарка в telegram-канале. 

Туристов просят брать с собой наличные деньги, чтобы оплатить посещение или покупку сувениров. Либо оформлять билеты на сайте заранее. 

Жителей закрытого города Трехгорный ранее также предупредили о замедлении работы мобильного интернета из-за усиления мер безопасности. Жителям и гостям города было рекомендовано использовать стационарный интернет. 

© Служба новостей «URA.RU»
