Увеличилось число пострадавших после страшного ДТП в Амурской области

Причины ДТП устанавливаются
Причины ДТП устанавливаются

В результате ДТП с участием рейсового автобуса на Новотроицком шоссе под Благовещенском пострадали 22 человека. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии и проходят оперативное лечение. Среди пострадавших — четверо детей, госпитализированных в детскую больницу.

«Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме. Транспортировка осуществлялась машинами скорой помощи и центра медицины катастроф», — сообщили в Минздраве Амурской области. Новость опубликована в telegram-канале регионального минздрава.

Авария произошла на 7-м километре трассы. Пострадавшие распределены между Амурской областной больницей, городской больницей Благовещенска и Детской областной больницей. Причины ДТП устанавливаются.

Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись лоб в лоб на трассе Благовещенск — Свободный в Амурской области. Об этом сообщила сегодня утром пресс-служба ГАИ по Амурской области.

