01 сентября 2025

В Пермском крае мэр, попавший под уголовное преследование, останется под домашним арестом

Суд оставил главу пермского Кочево Александра Юркина под домашним арестом
Александр Юркин обвиняется в превышении должностных полномочий
Александр Юркин обвиняется в превышении должностных полномочий
новость из сюжета
Обыски в мэрии Кочевского округа

Глава Кочевского округа Пермского края Александр Юркин продолжит находиться под домашним арестом. Суд продлил ему указанную меру пресечения до 7 декабря текущего года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления Следкома РФ.

«Мера пресечения в виде заключения под домашний арест продлена Александру Юркину до 07 декабря 2025 года», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. 22 июля в здание окружной администрации в Кочево нагрянули силовики, были проведены обыски. Юркину предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), после чего отправили под домашний арест.

Следствие считает, что в 2022 году глава Кочевского округа обеспечил детей-сирот некачественным жильем. В краевом управлении по реализации жилищных программ ему указали на нарушения, но мэр якобы проигнорировал эти замечания.

