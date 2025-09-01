В Пермском крае мэр, попавший под уголовное преследование, останется под домашним арестом

Глава Кочевского округа Пермского края Александр Юркин продолжит находиться под домашним арестом. Суд продлил ему указанную меру пресечения до 7 декабря текущего года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления Следкома РФ.
«Мера пресечения в виде заключения под домашний арест продлена Александру Юркину до 07 декабря 2025 года», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. 22 июля в здание окружной администрации в Кочево нагрянули силовики, были проведены обыски. Юркину предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), после чего отправили под домашний арест.
Следствие считает, что в 2022 году глава Кочевского округа обеспечил детей-сирот некачественным жильем. В краевом управлении по реализации жилищных программ ему указали на нарушения, но мэр якобы проигнорировал эти замечания.
