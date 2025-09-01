Когда дома в Екатеринбурге подключат к теплу: ответ мэрии

В Екатеринбурге подключать дома к отоплению планируют с момента, когда среднесуточная температура воздуха будет держаться на уровне 8 градусов в течение пяти дней. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.
«Многие годы здесь ничего не меняется — отопление начнут включать, когда среднесуточная температура устанавливается не выше 8 градусов на протяжении пяти дней. Готовиться к отопительному сезону начинают с лета, а дата запуска всегда плавающая», — пояснили там.
По данным Gismeteo, самый холодный в сентябре ожидается в конце месяца — 10 градусов. Однако столбики термометров начнут падать до 8 градусов и ниже по ночам после 12 сентября.
Ранее мэр Алексей Орлов поручил коммунальщикам подготовить Екатеринбург к отопительному сезону к середине сентября. К середине августа в 80% жилых домах и соцучреждений уже завершили промывку и опрессовку систем отопления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!