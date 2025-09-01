01 сентября 2025

Когда дома в Екатеринбурге подключат к теплу: ответ мэрии

Дома в Екатеринбурге подключат к теплу, когда температура упадет до 8 градусов
Подготовка к отопительному сезону стартовала еще летом
Подготовка к отопительному сезону стартовала еще летом

В Екатеринбурге подключать дома к отоплению планируют с момента, когда среднесуточная температура воздуха будет держаться на уровне 8 градусов в течение пяти дней. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«Многие годы здесь ничего не меняется — отопление начнут включать, когда среднесуточная температура устанавливается не выше 8 градусов на протяжении пяти дней. Готовиться к отопительному сезону начинают с лета, а дата запуска всегда плавающая», — пояснили там.

По данным Gismeteo, самый холодный в сентябре ожидается в конце месяца — 10 градусов. Однако столбики термометров начнут падать до 8 градусов и ниже по ночам после 12 сентября.

Ранее мэр Алексей Орлов поручил коммунальщикам подготовить Екатеринбург к отопительному сезону к середине сентября. К середине августа в 80% жилых домах и соцучреждений уже завершили промывку и опрессовку систем отопления.

