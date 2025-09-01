Под Екатеринбургом откроют аналог Мариинского театра

В Верхней Пышме (Свердловская область) здание частного универсального театра Theatrum, которое походит на питерский Мариинский театр, достроят к 2026 году. Об этом сообщил гендиректор театра музкомедии Ян Смоленцев.
«Со Светланой Николаевной [Учайкиной, министром культуры Свердловской области] мы встречались с руководством театра, смотрели эту замечательную площадку. Очень радостно, когда в регионе строится театр заново, а не приспосабливают здание под театр. Ремонт планируют закончить к концу 2026 года», — поделился Смоленцев на пресс-конференции в ТАСС. На время ремонта театра музкомедии в здание планирует временно переехать труппа из Екатеринбурга.
В театре разместятся четыре театральные сцены, независимые друг от друга. Классический большой зал будет вмещать 750 зрителей, малая сцена — 160 человек, в экспериментальных пространствах смогут разместиться по 60 человек в каждом.
