Путин шуткой отреагировал на приветствие премьера Словакии Фицо в Китае

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Пекине началась не по протоколу. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов с места событий. Фицо задал Путину «не очень приятный вопрос», на что российский президент отреагировал шуткой.
Открытие встречи ознаменовалось неформальным обменом репликами. Фицо, как он сам выразился, задал Путину «неприятный вопрос»: «Как вы поживаете?». Российский президент с улыбкой ответил: «Если я жив — это уже хорошо».
