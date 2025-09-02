Путин: Россия готова сотрудничать с США по вопросам Запорожской АЭС

Россия готова к сотрудничеству с представителями США по вопросам, связанным с обеспечением безопасности и функционирования Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его слова передают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов с места событий.
Во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине, Владимир Путин подчеркнул, что Россия открыта для диалога с американскими представителями по вопросам, связанным с Запорожской АЭС. Он также не исключил, что сотрудничество может вестись в трехстороннем формате с участием России, США и Украины.
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, расположенная в Энергодаре Запорожской области. С 2022 года объект находится под контролем российских сил.
