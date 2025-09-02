Путин поставил Киеву жесткое условие по урегулированию конфликта

Украина не может обеспечивать свою безопасность за счет безопасности России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Естественно, это решение самой Украины, как обеспечивать свою безопасность. Но эта безопасность, как это было записано в фундаментальных документах, в том числе в области безопасности на европейском континенте, не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности, за счет Российской Федерации», — отметил Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее, выступая на саммите ШОС в Китае, Владимир Путин уже подчеркивал, что Россия придерживается принципа недопустимости укрепления безопасности одного государства в ущерб интересам других. Эти заявления российского президента продолжают линию Москвы, согласно которой любые шаги Украины по обеспечению своей безопасности должны учитывать интересы России и не создавать угроз для нее.
