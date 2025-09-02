Путин высказался о достижении взаимопонимания с Украиной

Путин: есть возможность найти консенсус по вопросу безопасности для Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Консенсус с Украиной найти можно, заявил Путин
Консенсус с Украиной найти можно, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Возможность достижения консенсуса по вопросу обеспечения гарантий безопасности для Украины существует. Об этом на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Китае рассказал президент РФ Владимир Путин. Его слова передают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.

«Мне кажется, здесь есть возможность найти консенсус», — заявил Путин. Российский лидер отметил, что данный вопрос, наряду с другими, ранее уже становился предметом обсуждения во время переговоров в Анкоридже. По его мнению, существуют варианты решения этой проблемы после завершения конфликта, и по ним можно найти взаимоприемлемое соглашение.

Встреча с Робертом Фицо прошла в рамках рабочего визита президента России в Китай, который состоялся с 31 августа по 3 сентября. В программу визита вошло участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также проведение ряда двусторонних встреч на его полях. Кроме того, в Пекине прошли трехсторонние переговоры с участием России, Китая и Монголии, за которыми последовала отдельная встреча Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возможность достижения консенсуса по вопросу обеспечения гарантий безопасности для Украины существует. Об этом на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Китае рассказал президент РФ Владимир Путин. Его слова передают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. «Мне кажется, здесь есть возможность найти консенсус», — заявил Путин. Российский лидер отметил, что данный вопрос, наряду с другими, ранее уже становился предметом обсуждения во время переговоров в Анкоридже. По его мнению, существуют варианты решения этой проблемы после завершения конфликта, и по ним можно найти взаимоприемлемое соглашение. Встреча с Робертом Фицо прошла в рамках рабочего визита президента России в Китай, который состоялся с 31 августа по 3 сентября. В программу визита вошло участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также проведение ряда двусторонних встреч на его полях. Кроме того, в Пекине прошли трехсторонние переговоры с участием России, Китая и Монголии, за которыми последовала отдельная встреча Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...