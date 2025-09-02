Путин высказался о достижении взаимопонимания с Украиной

Возможность достижения консенсуса по вопросу обеспечения гарантий безопасности для Украины существует. Об этом на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Китае рассказал президент РФ Владимир Путин. Его слова передают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
«Мне кажется, здесь есть возможность найти консенсус», — заявил Путин. Российский лидер отметил, что данный вопрос, наряду с другими, ранее уже становился предметом обсуждения во время переговоров в Анкоридже. По его мнению, существуют варианты решения этой проблемы после завершения конфликта, и по ним можно найти взаимоприемлемое соглашение.
Встреча с Робертом Фицо прошла в рамках рабочего визита президента России в Китай, который состоялся с 31 августа по 3 сентября. В программу визита вошло участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также проведение ряда двусторонних встреч на его полях. Кроме того, в Пекине прошли трехсторонние переговоры с участием России, Китая и Монголии, за которыми последовала отдельная встреча Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
