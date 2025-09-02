В Европе возникла серьезная проблема с закачкой газа перед зимой

В Европе возникла серьезная проблема с закачкой газа в подземные хранилища перед наступающей зимой. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) и заявление в telegram-канале компании.
«В Европе, похоже, до сих пор не осознают масштаба проблемы с закачкой газа в ПХГ. Текущая динамика закачки говорит о том, что отдельным странам Европы будет сложно достичь целевого показателя — 90% заполненности ПХГ. <...> В настоящее время хранилища Германии заполнены всего на 71,1%, Нидерландов — на 64,8%. Это создает серьезные риски дефицита газа в случае резких или продолжительных холодов», — заявил Миллер. Его слова приводит telegram-канал «Газпрома».
По его словам, на конец августа европейские страны восполнили только две трети объема газа, отобранного из хранилищ прошлой зимой. А разрыв между отобранным и закачанным газом достиг 18,9 млрд кубометров — это второй по величине показатель за всю историю наблюдений.
Особенно сложная ситуация складывается в Прибалтике. Единственное в регионе Инчукалнское подземное хранилище газа заполнено лишь наполовину, а среднесуточная закачка находится на исторически минимальном уровне. Миллер подчеркнул, что подготовка к зиме фактически сорвана, а времени для исправления ситуации остается все меньше: сезон отбора газа из хранилищ зачастую начинается уже в первой половине октября.
По данным GIE, к середине лета объем закачки газа в подземные хранилища Европейского союза достиг 394 миллионов кубических метров, в то время как объем отбора уменьшился до 23 миллионов кубометров. Совокупный запас топлива в ПХГ оказался лишь седьмым по величине для июля за весь период наблюдений и составил 67,9 миллиарда кубометров газа, что на 22,5% меньше показателя прошлого года.
На начало июля уровень заполненности европейских ПХГ составлял 61,95%. Это на 8,9 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет и заметно уступает прошлогоднему уровню в 79,9%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.