02 сентября 2025

Как не заболеть в первые дни учебы: советы родителям от главного эпидемиолога Екатеринбурга

Один из советов - соблюдать правила личной гигиены и носить маски
Один из советов - соблюдать правила личной гигиены и носить маски

С началом учебного года в Свердловской области ожидается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом. Как обезопасить своего ребенка и не уйти на больничный в первые же дни учебы, URA.RU рассказал главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

«В начале нового учебного года в связи с формированием учебных коллективов в течение первых двух недель сентября идет небольшой рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Дети приезжают со всех сторон, начинают активно общаться, посещать массовые мероприятия. Но в первую очередь это связано с тем, что в этот коллектив попал нездоровый ребенок», — рассказал в разговоре с агентством эксперт. 

Режим дня

Детям следует больше времени проводить на свежем воздухе
Детям следует больше времени проводить на свежем воздухе
Фото:

В первую очередь, необходимо обеспечить ребенку полноценный сон. Стоит избегать переутомления, чаще бывать на свежем воздухе, заниматься физической активностью. Особенно важно выстроить правильный режим дня в на начале учебного года, когда дети только начинают привыкать к учебному процессу. Для первоклассников резкое ограничение активности даже в виде 3-4 уроков, хоть и с учетом перемен, уже представляет большую сложность. Поэтому важно компенсировать ребенку ограничение подвижности вне образовательного учреждения.

Также от заражения защищает ношение масок, использование антисептика. К тому же важный этап профилактики заболеваний — мытье рук. Приучите ребенка мыть руки после походов в туалет, на улицу, перед приемом пищи.

Правильное питание

Питание школьника также должно быть полноценным, насыщенным витаминами. На сегодняшний день это легко сделать, потому что продается достаточно и фруктов, и овощей. Касательно приема витаминов нужно консультироваться каждой маме с педиатром, у которого ребенок наблюдается, потому что у каждого свой индивидуальный организм, могут быть и определенные противопоказания, отклонения в состоянии здоровья.

Фрукты и овощи на столе лучше любых витаминов
Фрукты и овощи на столе лучше любых витаминов
Фото:

«Заниматься применением витаминотерапии без совета врача я бы не советовал. Я считаю сегодня достаточно возможностей, когда любой витамин можно заменить качественным свежим продуктом питания. Только все должно быть свежим и вкусно приготовленным, а если еще это будет украшено с любовью к своему ребенку, тогда будет вообще хорошо», — отмечает врач.

Рабочее место

Стоит обеспечить хорошее освещение рабочего места, желательно, чтобы было больше естественного света. Обязательно нужно проветривать помещение, где обучается ребенок. Не нужно пренебрегать влажной уборкой с применением дезинфицирующих средств, разрешенных к применению. И, конечно, знать меру с использованием гаджетов.

Как правильно одеваться и полезно ли закаляться

Закаливание, по мнению главного эпидемиолога города, полезно, но его важно вводить в жизнь постепенно с учетом состояния здоровья ребенка. А перед началом лучше посоветоваться с лечащим врачом, который курирует ребенка. «Но в любом случае нужно одеваться по погоде, не нужно закутывать ребенка, чтобы он потел, а потом раздевался и попадал под сквозняки. Это приводит к переохлаждению», — подчеркнул Харитонов.

Прививки

Лучше профилактикой заболевания является вакцинация. Безусловно, она не дает стопроцентной гарантии, что человек не заразиться, но в любом случае заболевание пройдет быстрее и в более легкой форме. В Свердловскую область завезли три вакцины. «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп» подходят для детей. До 18 лет вакцинация является бесплатной. Дети дошкольного возраста уже начали вакцинацию, а школьников будут прививать с начала учебного года. В крупных школах с 1 сентября начнут работать собственные прививочные кабинеты.

Что делать, если уже заболели

Главным правилом, при соблюдении которого удастся избежать роста заболеваемости, является бдительность и ответственный подход родителей. Следите за состоянием своего ребенка. Ни в коем случае не стоит отправлять детей хотя бы с минимальными признаками любого заболевания в образовательное учреждение. «Если больной ребенок попадает в организованный коллектив, он все равно продолжит болеть, и мама все равно пойдет на больничный, но даже за один день ребенок заразит других детей, преподавателей или воспитателей», — заключил эксперт.

