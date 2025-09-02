Экс-начальника управления связи ВС РФ приговорили к 9 годам колонии за взятку

Генерал-майор Оглоблин приговорен к 9 годам колонии за взятку в 12 млн рублей
Оглобин получил взятку при выполнении гособоронзаказа
Оглобин получил взятку при выполнении гособоронзаказа Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Экс-начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России Александр Оглоблин приговорен к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки в 12 миллионов рублей от пермского завода «Телта». Решение вынес 235-й гарнизонный военный суд. Кроме срока, суд назначил Оглоблину штраф в размере 12,4 миллиона рублей и лишил звания.

«Окончательно по совокупности преступлений назначить Оглоблину Александру Владимировичу 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 12 миллионов 400 тысяч рублей», — огласила решение судья. Ее слова приводит РИА Новости. По данным агентства, гособвинитель просил назначить более суровое наказание — 12 лет и шесть месяцев.

Адвокат Максим Довгань сообщил, что Оглоблин не согласен с квалификацией дела. Он подчеркнул, что уголовное преследование началось после того, как генерал-майор добровольно написал явку с повинной и дал показания на других офицеров. Защитник утверждает, что его подзащитный должен был быть освобожден от ответственности из-за деятельного раскаяния, как это предусмотрено статьей 291.1 УК РФ.

Суд установил, что с 2016 по 2021 год при исполнении гособоронзаказа Минобороны заключало крупные контракты с заводом «Телта», контроль за которыми осуществлял Вадим Шамарин — он также осужден по аналогичному делу. Оглоблин в последнем слове признал вину и выразил раскаяние.

