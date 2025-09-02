Появилось видео побега зеков из СИЗО Екатеринбурга

Силовики показали видео побега двух арестантов екатеринбургского СИЗО-1 Ивана Корюкова и Александра Черепанова (внесены в список террористов и экстремистов). Кадры появились в telegram-канале «Антитеррор Урал».
«В настоящее время указанные лица объявлены в федеральный розыск! Они могут быть одеты в одежду темных цветов и прикрывать лицо кепкой», — пишет канал.
Если вам известно местоположение беглецов, расскажите правоохранителям. +7 (343) 358-82-92 (УФСБ) +7 (343) 359-56-36 (ГУФСИН) и 02 или 112 (МВД).
Ранее появились слухи, что парней якобы могли видеть на Уралмаше. А жители Богдановича (Свердловская область) говорили URA.RU, что якобы видели зеков на местном кладбище.
Заключенные были под стражей с мая 2023 года — после попытки поджога военкомата. По данным следствия, парней могли завербовать представители ВСУ. Осенью прошлого года суд приговорил их к лишению свободы в колонии строгого режима. Вероятно, в СИЗО-1 они ожидали этапирования. Подробнее о ЧП, — в отдельном сюжете URA.RU.
