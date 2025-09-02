Кравцову в челябинском педуниверситете показали инновационные методы обучения. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергею Кравцову (в голубом галстуке) показали работу Южно-Уральского педуниверситета
Сергею Кравцову (в голубом галстуке) показали работу Южно-Уральского педуниверситета Фото:

Министр образования РФ Сергей Кравцов во время визита в Челябинск посетил Южно-Уральский гуманитарно-педагогический госуниверситет (ЮУрГГПУ). Министру показали инновационные методы обучения и аудиторию для операторов БПЛА, а также познакомили с будущими педагогами, передает корреспондент URA.RU.

«Кроме образовательных, у коллег есть также решения, направленные на разные медицинские проблемы детей, а также антибуллинговые программы», — уточнил губернатор Алексей Текслер. Следующей точкой экскурсии стал кабинет для ОБЖ и обучения операторов БПЛА.

Как работает программа для обучения детей математике с помощью интерактивной доски. Такой способ превращает занятия в игру. Забросить мяч в правильный ответ решил глава региона, показав, как варианты теста реагируют на попадание мяча.

Кравцов и Текслер также пообщались с будущими педагогами. Студенты поделились своим опытом обучения и обсудили программы поддержки молодых учителей. Министр похвалил обучающихся за знания о соцвыплатах и господдержке специалистов. Ему также представили доску почета, где изображены ветераны труда.

В ходе визита Кравцов также посетил школу в микрорайоне «Ньютон» и передовую школу в микрорайоне «Белый Хутор». Рядом с последней будет находится кампус для учеников и учителей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр образования РФ Сергей Кравцов во время визита в Челябинск посетил Южно-Уральский гуманитарно-педагогический госуниверситет (ЮУрГГПУ). Министру показали инновационные методы обучения и аудиторию для операторов БПЛА, а также познакомили с будущими педагогами, передает корреспондент URA.RU. «Кроме образовательных, у коллег есть также решения, направленные на разные медицинские проблемы детей, а также антибуллинговые программы», — уточнил губернатор Алексей Текслер. Следующей точкой экскурсии стал кабинет для ОБЖ и обучения операторов БПЛА. Как работает программа для обучения детей математике с помощью интерактивной доски. Такой способ превращает занятия в игру. Забросить мяч в правильный ответ решил глава региона, показав, как варианты теста реагируют на попадание мяча. Кравцов и Текслер также пообщались с будущими педагогами. Студенты поделились своим опытом обучения и обсудили программы поддержки молодых учителей. Министр похвалил обучающихся за знания о соцвыплатах и господдержке специалистов. Ему также представили доску почета, где изображены ветераны труда. В ходе визита Кравцов также посетил школу в микрорайоне «Ньютон» и передовую школу в микрорайоне «Белый Хутор». Рядом с последней будет находится кампус для учеников и учителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...