Министр образования РФ Сергей Кравцов во время визита в Челябинск посетил Южно-Уральский гуманитарно-педагогический госуниверситет (ЮУрГГПУ). Министру показали инновационные методы обучения и аудиторию для операторов БПЛА, а также познакомили с будущими педагогами, передает корреспондент URA.RU.
«Кроме образовательных, у коллег есть также решения, направленные на разные медицинские проблемы детей, а также антибуллинговые программы», — уточнил губернатор Алексей Текслер. Следующей точкой экскурсии стал кабинет для ОБЖ и обучения операторов БПЛА.
Как работает программа для обучения детей математике с помощью интерактивной доски. Такой способ превращает занятия в игру. Забросить мяч в правильный ответ решил глава региона, показав, как варианты теста реагируют на попадание мяча.
Кравцов и Текслер также пообщались с будущими педагогами. Студенты поделились своим опытом обучения и обсудили программы поддержки молодых учителей. Министр похвалил обучающихся за знания о соцвыплатах и господдержке специалистов. Ему также представили доску почета, где изображены ветераны труда.
В ходе визита Кравцов также посетил школу в микрорайоне «Ньютон» и передовую школу в микрорайоне «Белый Хутор». Рядом с последней будет находится кампус для учеников и учителей.
