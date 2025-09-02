В Центробанке рассказали, когда снизится инфляция

Банк России: инфляцию до 4% удалось бы достичь не ранее 2029 года
Преждевременные заявления могут негативно сказаться на ожиданиях бизнеса
Преждевременные заявления могут негативно сказаться на ожиданиях бизнеса

Достижение целевого значения инфляции к 4% возможно не ранее 2029 года. Об этом сообщил Банк России.

Согласно заявлению заместителя председателя Центробанка Алексея Заботкина, при оценке сроков снижения инфляции ведомство придерживается максимально взвешенного подхода. Заботкин отметил, что преждевременные и чрезмерно оптимистичные заявления могут негативно сказаться на ожиданиях бизнеса и населения.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что на ближайшем заседании Банк России, вероятнее всего, уменьшит ключевую ставку до уровня 17%. По его словам, регулятор будет придерживаться взвешенного подхода и не станет понижать ставку более чем на один процентный пункт. В свою очередь депутат добавил, что при принятии решения по ставке Центробанк будет учитывать разнонаправленную динамику цен в различных товарных сегментах.

