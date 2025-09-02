В ЦБ рассказали о ситуации с инфляцией в России

Инфляционные процессы развиваются в полном соответствии с базовым сценарием, который был ранее уточнен Банком России. Об этом сообщил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.
«Инфляция развивается в русле уточненного базового сценария», — сказал Заботкин в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в telegram-канале Банка России. Согласно июльскому прогнозу регулятора, инфляция в 2025 году ожидается на уровне 6–7%. В дальнейшем, по оценкам экспертов ЦБ, в 2026 году темпы роста цен снизятся до целевого уровня в 4%.
Последние данные Росстата свидетельствуют о замедлении инфляционных процессов. За неделю с 19 по 25 августа недельная инфляция составила всего 0,02%. С начала текущего года потребительские цены выросли на 4,18%.
