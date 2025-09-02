Комбрига ВСУ Кравченко приговорили к 18 годам колонии за удар по Белгороду

Комбригу ВСУ Кравченко назначено 18 лет колонии
Комбригу ВСУ Кравченко назначено 18 лет колонии Фото:
Спецоперация РФ на Украине

Суд признал доказательства, собранные Главным военным следственным управлением СК России, достаточными для вынесения обвинительного приговора командиру 40-й бригады тактической авиации ВСУ полковнику Владимиру Кравченко. Он был заочно признан виновным в совершении террористического акта на территории Белгородской области.

Как установили следствие и суд, в октябре 2022 года обвиняемый с целью дестабилизации деятельности органов власти и устрашения гражданского населения отдал преступный приказ о нанесении ракетного удара по международному аэропорту Белгорода. В результате исполнения этого приказа подчиненные Кравченко с использованием истребителя МиГ-29 произвели пуск восьми ракет иностранного производства по гражданскому аэропорту, причинив значительный материальный ущерб и повредив объекты инфраструктуры.

Заочно осужденному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, первые пять из которых он должен отбыть в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Владимир Кравченко объявлен в международный розыск.

