Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина отправила в Донецкую Народную Республику трех депутатов. Вячеслав Вегнер, Вячеслав Брозовский (владелец Brozex) и Тарас Исаков рассказали военнослужащим-свердловчанам о предстоящих выборах губернатора. Об этом сообщили в управлении информполитики парламента.
«У военнослужащих из Свердловской области, которые находятся в ДНР и живо интересуются общественно-политической жизнью и вопросами развития родного региона, был запрос на получение информации и разъяснений по поводу того, как и где они смогут проголосовать. Я командировала Тараса Исакова, Вячеслава Вегнера и Вячеслава Брозовского в ДНР. Я сама неоднократно ездила с ними в новые территории с гуманитарным грузом. Это надежная и проверенная группа депутатов», — подчеркнула Бабушкина.
Парламентариев также пригласил председатель народного совета ДНР Константин Кузьмин. Брозовский, Вегнер и Исаков провели встречу с замкомандующего ЦВО по военно-политической работе, генерал-лейтенантом Кириллом Кулаковым и свердловскими военными. Они им пояснили, как, где и когда проголосовать 12-14 сентября.
«Наша общая задача — сделать так, чтобы досрочные выборы губернатора Свердловской области прошли легитимно и организованно, чтобы все уральцы вне зависимости от того, где находятся и какие задачи выполняют, смогли изъявить свою волю. Отрадно, что наши ребята очень благодарили за организацию таких встреч. И я, в свою очередь, благодарю руководство ЦВО за помощь в обеспечении для наших военнослужащих возможности проголосовать»,– добавила Людмила Бабушкина.
Заксобрание приняло 27 законов, направленных на поддержку участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей. По словам Бабушкиной, депутаты регулярно помогают жителям Донбасса, отправляя гуманитарные грузы. Ранее URA.RU сообщало об открытии четырех избирательных участков в ДНР для жителей Свердловской области. Выборы губернатора пройдут 12-14 сентября. Свои кандидатуры выдвинули врио главы региона Денис Паслер, депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Все новости по теме выборов — в сюжете агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!