В Госдуме предложили ввести зеленый коридор для ввоза детских лекарств

Детские лекарства должны поступать в страну в приоритетном порядке, считают депутаты
Необходимо создать специальный «зеленый коридор» для ускоренного ввоза в Россию жизненно необходимых и дефицитных лекарственных препаратов для детей. С таким предложением выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Анна Скрозникова, Ксения Горячева и Сардана Авксентьева.

«Предлагаю закрепить в постановлении правительства норму о введении „зеленого коридора“ при ввозе детских лекарственных препаратов», — передает содержание письма депутатов РИА Новости. Отмечается, что предлагаемые поправки к постановлению правительства позволят закрепить приоритетный порядок оформления таких лекарств. Согласно инициативе, Минздрав будет обязан выдавать заключение на ввоз детских препаратов в течение двух рабочих дней, а ФТС — обеспечивать их выпуск без задержек.

Авторы инициативы уверены, что эта мера позволит устранить административные барьеры, предотвратить срывы курсов лечения и станет дополнительной гарантией защиты прав детей. Они также отметили, что реализация этого предложения укрепит доверие граждан к социальной политике государства, демонстрируя реальную заботу о наиболее уязвимой категории населения.

