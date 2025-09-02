В Госдуме предложили ввести зеленый коридор для ввоза детских лекарств

Необходимо создать специальный «зеленый коридор» для ускоренного ввоза в Россию жизненно необходимых и дефицитных лекарственных препаратов для детей. С таким предложением выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Анна Скрозникова, Ксения Горячева и Сардана Авксентьева.
«Предлагаю закрепить в постановлении правительства норму о введении „зеленого коридора“ при ввозе детских лекарственных препаратов», — передает содержание письма депутатов РИА Новости. Отмечается, что предлагаемые поправки к постановлению правительства позволят закрепить приоритетный порядок оформления таких лекарств. Согласно инициативе, Минздрав будет обязан выдавать заключение на ввоз детских препаратов в течение двух рабочих дней, а ФТС — обеспечивать их выпуск без задержек.
Авторы инициативы уверены, что эта мера позволит устранить административные барьеры, предотвратить срывы курсов лечения и станет дополнительной гарантией защиты прав детей. Они также отметили, что реализация этого предложения укрепит доверие граждан к социальной политике государства, демонстрируя реальную заботу о наиболее уязвимой категории населения.
